México reporta este domingo 21 mil 825 muertes por coronavirus

México ya suma 180 mil 545 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 24, 225 son considerados como activos

Redacción

México alcanzó este domingo 180,545 casos de coronavirus y la cifra de decesos relacionados a esta enfermedad es de 21,825, así lo informó la Secretaría de Salud.

Durante la conferencia de prensa diaria celebrada en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, explicó el reporte técnico del avance del COVID-19 en el país y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, contestó algunas preguntas de los medios de comunicación.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 21 de junio de 2020 ➡️ https://t.co/LPZxkMOD32 pic.twitter.com/Joy09VrXpC — SALUD México (@SSalud_mx) June 22, 2020

En la presentación, Alomía indicó los estados más vulnerables ante el virus durante esta crisis sanitaria, en donde la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California tienen un mayor registro de incidencia. Por el otro lado, Zacatecas, Baja California y Colima son los más seguros al demostrar tener las curvas más bajas de incidencia epidemiológica y refirió que de los 180,545 casos totales, 24,225 son activos, es decir, los que aún pueden generar más contagios.

Respecto a los servicios sanitarios, la dependencia informó de la disponibilidad de camas exclusivas para atender SARS-CoV-2, en donde la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora, Guerrero, Baja California, Puebla, Tlaxcala Guanajuato y Tabasco son las entidades con una ocupación mayor al 50 por ciento, o sea que 23 entidades de las 32 que conforman la república tienen más de la mitad de sus camas libres para ser utilizada por pacientes alrededor de México, en donde Quintana Roo, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California Sur tienen de entre el 79 por ciento al 90 por ciento de disponibilidad.

Conoce las actividades que están permitidas de acuerdo al color del semáforo de riesgo epidémico. Recuerda seguir las #MedidasDePrevención y si te es posible, #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/d1Z22tVFVh — SALUD México (@SSalud_mx) June 22, 2020

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la región de Las Américas es la que más casos aportó en los últimos 14 días con un 54.8%, esto mantiene la expectativa desde hace tiempo, pues Europa era la que más casos nuevos generaba en el mes de abril y parte de mayo. Ahora, la segunda región con más casos nuevos es la de Medio Oriente con 14.3 por ciento, mientras que Europa aportó 13.06 por ciento de casos nuevos en los últimos 14 días.

La tasa acumulada de los últimos 14 días también señala que existen entidades federativas que han demostrado una ligera disminución en comparación con periodos de tiempo iguales. Esto indica que probablemente estos estados tendrán una reapertura más próxima que las grandes urbes como la Ciudad de México, Puebla o Jalisco.

La recomendación de atención al semáforo epidemiológico, recordó, sigue estando entre rojo y anaranjado en todos los estados (17 naranja y 15 rojo), esto quiere decir que al corto plazo no se puede hablar de una reincorporación a las actividades económicas. No obstante, no desestimó escenarios en los que el riesgo epidémico se incremente, así que reiteró la importancia del aislamiento social para no saturar los servicios sanitarios nacionales.

GCS