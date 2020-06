López-Gatell: pensar en una sola curva epidémica es inadecuado

López-Gatell aprovechó la conferencia diaria del reporte técnico de coronavirus para explicar la curva epidémica que se presenta de varias maneras en todo el país, asimismo informó sobre las nuevas cifras de virus que ascienden a 175 mil 202 casos confirmados del COVID-19, de los cuales 23 mil 567 son activos.

También dio a conocer que el número de muertes por esta enfermedad es de 20 mil 781 víctimas. Respecto al parámetro del semáforo, a nivel nacional continúan 16 estados en rojo y otros 16 en naranja.

En el mapa nacional de casos confirmados acumulados se informó que 137.1 es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 41,777, el Estado de México con 27,241, y Tabasco con 8,130. La minoría está en Baja California Sur con 1,188, Zacatecas con 670, y Colima con 363.

En la distribución de la epidemia activa, del 7 al 20 de junio los casos confirmados se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, y Puebla. Las tres entidades con menor cantidad son Zacatecas, Chihuahua, y Colima.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 1,895 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Zacatecas, Baja California Sur, y Colima, son las tres con el menor registro

«Los países geográficamente extensos no tienen una sola curva epidémica, es decir la epidemia no se presenta simultáneamente en todo el territorio nacional, la epidemia se presenta en cada sitio donde se agrega la población y en la medida en la que existe distancia entre ciudades y ciudades la epidemia no se propaga de manera uniforme en el territorio nacional por lo tanto pensar en una sola curva epidémica es inadecuado», dijo Hugo López-Gatell.