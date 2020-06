Sobre un período extraordinario, esto pronunció Romero Hicks

Juan Carlos Romero Hicks reiteró su llamado al Ejecutivo Federal de reorientar mil 180 millones de dólares de deuda, autorizados por el Banco Mundial

Juan Hernández / Corresponsal

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que habrá coordinación bicameral para abordar la adecuación de las leyes para la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, aseguró que actualmente “no hay condiciones para sesionar, tendríamos que esperar que el semáforo nos lo indique”. “La vigencia del T-MEC es el 1 de julio, en estricto rigor, ninguna de las seis leyes es indispensable, eso lo hemos consultado con especialistas y los actores que lo negociaron”.

Todo nuestro respaldo a @GOAN_MX. El presidente no entiende de federalismo y en ningún momento se le faltó al respeto. Lo que sí es una falta de respeto es tener abandonados a los mexicanos que habitan en los 2mil 457 municipios y no brindar recursos para atender la emergencia. pic.twitter.com/Y658O0UZSz — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) June 16, 2020

En videoconferencia y acompañado del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri González, el legislador blanquiazul señaló que es “sano dar el mensaje de que el Congreso mexicano está abierto para poder tener mejores condiciones de futuro. En el tema del T-MEC tendremos que coordinarnos de manera bicameral, para ver cuáles son la Cámara de origen y cuál es la revisora, porque lo ordinario, frente a lo que estamos viviendo, es que primero tenemos que salvar el tema de la salud; hoy no hay condiciones para sesionar, tendríamos que esperar que el semáforo lo indique”, dijo.

Asimismo, consideró que cuando haya dictámenes para discutir se podrían reunir, “todavía no hay materia de esencia y no hay iniciativas en algunos casos y no hay un solo dictamen”. Cuestionado sobre si hay condiciones para realizar la elección de los consejeros del INE, Romero Hicks comentó que el comité técnico de evaluación hará una propuesta de calendario a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en los próximos días; “sin embargo, es un proceso que va a llevar tiempo”.

Al respecto, Marko Cortés Mendoza expuso que hay toda la disposición de las bancadas del PAN de dar viabilidad al T-MEC.

“Esperamos que haya seriedad, que haya un dictamen y que además podamos ir en esta ley de emergencia económica para poder cuidar el ingreso de las familias mexicanas. Para nosotros eso es fundamental”.

Reiteró su llamado al Ejecutivo Federal de reorientar mil 180 millones de dólares de deuda, autorizados por el Banco Mundial, al apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), ante la crisis sanitaria. El líder nacional también adelantó que el PAN propuso al PRD y a MC tener una coalición parcial en 75 distritos federales electorales para las elecciones de 2021 en la Cámara de Diputado.

“El planteamiento es ir a una coalición de mínimos y estamos hablando entonces de 75 a 100 distritos en donde podamos ser complementarios para poder ser determinantes y ganar más distritos de mayoría para la oposición en México”.

Aclaró que aún no hay un acuerdo, “sólo es un planteamiento que ha hecho Acción Nacional como la primera fuerza de oposición en México, en la búsqueda de construir un gran proyecto en donde quepamos todos los ciudadanos que hoy estamos preocupados ante lo que está ocurriendo” en el país.