AMLO exhorta a dejar temores por COVID-19 y salir con cautela

Redacción

Aunque persista el miedo ante la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la población a salir a las calles, pero con responsabilidad y cautela.

“Lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo, ya, ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores, hay que, como seres humanos, entender eso, pero sí salir”, comentó ayer n su conferencia de prensa matutina.