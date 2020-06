AMLO descarta rebrote de coronavirus en México. ‘Ya vamos para abajo’

Redacción

Al ser cuestionado sobre si la Administración federal espera un rebrote de coronavirus en el territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no debido a que «nosotros ya vamos para abajo, en descenso, nos ha llevado tiempo, pero ahí vamos bajando.»

En su conferencia matutina de prensa, el mandatario señaló que de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud ya se presenta una disminución de casos nuevos y de infectados, tanto en el Valle de México como en otros estados.

«No pensamos que vaya a haber rebrotes, desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco con medidas sanitarias, con protocolos de salud; y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver al confinamiento, todo de manera voluntaria, esto es muy importante, por eso no debemos de excedernos, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad», indicó López Obrador.