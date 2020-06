Por esta razón AMLO no se hará prueba de coronavirus

A pesar de que un miembro cercano de su gobierno dio positivo al coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó hoy que no piensa realizarse la prueba, aunque estaría reconsiderando una próxima gira por el país y un viaje a Estados Unidos.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció el domingo por la noche que había dado positivo al nuevo coronavirus dos días después de compartir con López Obrador un evento público en Tabasco, en el sureste del país. Robledo había estado con el mandatario en otros eventos públicos en las últimas semanas.

«No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia», dijo el mandatario que viene de realizar una gira por el sureste del país. «Fui a la gira y con actos con muy poca gente».