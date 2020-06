No está comprobado que el uso de cubrebocas reduzca contagios

El uso de cubrebocas fue un tema que se abordó durante la conferencia diaria de la Secretaría de Salud de México además del reporte técnico respecto al coronavirus.

“La Organización Mundial de la Salud, publicó una guía sobre el uso generalizado del cubrebocas y al revisar los distintos detalles que presenta, los pros, contras y limitaciones ratifican que lo que ha impuesto las autoridades mexicanas iban hacia ese mismo sentido”, compartió Hugo López Gatell.

Asimismo dijo que aunque todos quisiéramos tener una fórmula simple en donde todo tuviera una solución, eso no es así. “Hay ventajas potenciales del uso del cubrebocas en ciertos espacios, momentos y condiciones pero no es una solución para todos los espacios y no hay evidencia científica de que su uso generalizado en todo momento, realmente tenga un impacto positivo para reducir los contagios”, agregó López Gatell.