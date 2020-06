Giovanni López, lo que se sabe del caso que está ‘incendiando’ a Jalisco

Anuncian las primeras detenciones en el caso de Giovanni López, quien fue presuntamente asesinado en manos de policías de Jalisco

Lorena Rudo

Cuando en México se recomendó utilizar cubrebocas como medida de salud para evitar la propagación del COVID-19, no se esperaba que los policías de Jalisco hicieran cumplir esta recomendación con el uso de la fuerza pública y abuso de autoridad. Tal parece que eso le pasó a Giovanni López.

Los hechos y la detención

Durante casi un mes el caso del joven albañil, Giovanni López pasó inadvertido, éste joven fue arrestado el pasado 4 de mayo por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El motivo de su detención: que no portaba el cubrebocas –según muestra un video difundido por los propios familiares-.

¿Por qué cobró notoriedad casi un mes después?

Por la tendencia en Twitter sobre el caso de la muerte racial del afroestadounidense George Floyd en Estados Unidos donde se creó el movimiento #BlackLivesMatter contra el racismo y brutalidad policiaca.

Por ello, en Jalisco comenzó un movimiento para exponer que no solo en Estados Unidos hacen uso de la fuerza pública y se expuso el caso de Giovanni López.

Giovanni había salido a cenar el pasado 4 de mayo en compañía de su familia, sin embargo -exponen familiares-, al no llevar cubrebocas fue abordado y sometido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Su familia no pudo intervenir ese día, no pudo hacer nada contra alrededor de 10 elementos policiacos armados que lo sometieron. Grabaron un video donde se escuhan súplicas de una mujer para que suelten a Giovanni.

“No lo pueden subir [a la patrulla] porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae el cubrebocas?”, se escucha decir a una mujer, quien le reclama a un policía por golpear al joven, “si no estaba haciendo nada”.

A Giovanni se lo llevaron en la patrulla esa noche, horas después fue reportado como muerto cuando se encontraba en custodia de la Policía Municipal. Familiares indican que su cuerpo mostraba huellas de golpes.

¿Fue detenido por no usar el cubrebocas?

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó a través de un comunicado de prensa que de acuerdo a los datos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación del caso, los elementos de la Policía Municipal que realizaron la detención no consta en sus informes que el motivo de la misma haya sido relacionada por el uso del cubrebocas.

📢 #Boletín | Investiga Fiscalía del Estado la muerte de un hombre tras ser detenido por la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos pic.twitter.com/uzVSEqWr0Z — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

Movilizaciones en Jalisco

Tras la muerte del joven a través de redes sociales se convocó a movilizaciones que se han llevado a cabo donde los manifestantes quemaron patrullas y pintaron el palacio municipal para exigir justicia por el asesinato de López.

Un grupo de policías antimotines replegó a los manifestantes con gases lacrimógenos y lanzando piedras y palos.

Los manifestantes llegaron a la Plaza Roja de Guadalajara a las 4 de la tarde. En su camino al centro histórico, donde ocurrió la violencia, marcharon realizando pintas y lanzando consignas.

Gobernador de Jalisco culpa a AMLO

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a «su gente» y a Morena de estar detrás de la violencia en las protestas en Guadalajara por la muerte de López.

«Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo», dijo en un video subido en redes sociales tras la manifestación que dejó un policía quemado, seis más heridos, patrullas quemadas y 27 detenidos.

Horas después se retractó en una conferencia de prensa.

«Soy partidario de la no violencia», le responde el presidente

En conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al ser cuestionado sobre las acusaciones de Alfaro:

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas e ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo en cuestiones partidistas, represento al estado mexicano no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales”.

“Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso dela fuerza… Desde que empezó la campaña por el coronavirus, dijimos que todo se iba a hacer por convencimiento, persuadiendo a la población, la gente se ha portado muy bien, no ha habido prohibiciones”, afirmó.

Ya hay detenidos

El gobernador de Jalisco anunció a través de Twitter que ya hay personas detenidos por el caso que está sacudiendo a ese estado.