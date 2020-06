A esto convocaron diputados del PAN a hoteles por tormenta ‘Cristóbal’

Las regiones militares aledañas a los puntos de riesgo en el sur del país no alcanzan la cobertura máxima de atención a las personas



Juan Hernández / Corresponsal

Legisladores federales del PAN en San Lázaro convocaron a las grandes cadenas de hoteles con sede al sur del país, a ser solidarias con los damnificados la tormenta tropical “Cristóbal” y dar alojamiento temporal en sus instalaciones, a las familias que han perdido todo su patrimonio y buscan un lugar para dormir y comer.

El argumento, de acuerdo al panista Luis Mendoza Acevedo, es que las regiones militares aledañas a los puntos de riesgo, no alcanzan la cobertura máxima para recibir a las personas que en este momento, necesitan espacio para resguardarse junto con sus hijos.

De acuerdo a estimaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, estados como Yucatán, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, son quienes han registrado mayor número de afectaciones.

“En Chiapas, la tormenta tropical ya cobró una vida, aunado de más inundaciones y evacuaciones express, que pondrían en riesgo al patrimonio, pero sobretodo, la vida de las familias más pobres”.

En #Chiapas cientos de viviendas de diferentes colonias del municipio de #Teopisca quedaron entre el agua ante las fuertes lluvias por la tormenta tropical Cristóbal. Habitantes piden ayuda. pic.twitter.com/T2FoqYRGNd — Lucia Trejo (@TrejoReportera) June 5, 2020

Mendoza Acevedo dijo que la ambición de MORENA por absorber, guardar y no gastar el dinero, puede empeorar los escenarios de emergencia nacional a corto plazo.

“Por eso nos oponemos a la extinción de fideicomisos, incluido el FONDEN, que puede ayudarnos a contener crisis y tener barreras de prevención contra este tipo de desastres”.

El diputado blanquiazul dijo que no pueden existir excusas para no aceptar a estas familias en las instalaciones de los hoteles, ya que en este momento no hay turismo y las instalaciones prácticamente están solas y en condiciones de tener una actitud altruista.

“Los diputados federales del PAN apelamos a esta generosidad y nos comprometemos a luchar con reformas y legislaciones que puedan revertir el alza de impuesto a hospedaje que MORENA y sus amigos promueven, justo en medio de la pandemia en donde muchas cadenas sufren por falta de liquidez”, dijo.

Aseveró que existe la sensatez de ayudar y colaborar con la industria justo en los momentos que más se necesita, y hoy, la gente del sureste del país necesita de las grandes empresas para paliar temporalmente esta situación en lo que las autoridades reconstruyen sus comunidades”.