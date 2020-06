Esta es la estructura maya más grande y antigua recién localizada

Un grupo internacional de arqueólogos encontró en Tabasco la estructura maya ceremonial más antigua y grande conocida hasta el momento.

La estructura maya, a diferencia de otras pirámides en ciudades como Tikal en Guatemala y Palenque, en México, erigidas unos mil 500 años después, no estaba construida en piedra sino en arcilla y tierra, y probablemente fue usada para rituales masivos, dijeron investigadores.

Según publica este miércoles la revista Nature, el enclave, llamado Aguada Fénix, consiste en una plataforma elevada entre 10 y 15 metros; que además se extiende 1,4 kilómetros de norte a sur, y desde la que surgen nueve calzadas anchas.

A Nature paper reports the discovery of the earliest and largest known monumental structure built by the Maya civilization to date. https://t.co/LhzXfwTYrr pic.twitter.com/5dVMFOUgxr

— Nature (@nature) June 3, 2020