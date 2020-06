AMLO compartió sus medidas contra COVID-19 ¿Cuáles enlistó?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por las medidas que establece ante el coronavirus en su gira por el sureste de México

Redacción

Guardar sana distancia, aseo, comer saludable, no mentir y no robar son cinco acciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene para no contraer el coronavirus.

«Mantener la sana distancia, el aseo. El lavado de las manos. Básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra. Pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus», compartió el mandatario federal al ser cuestionado sobre las medidas que establece al estar de gira en el sureste del país.

ASÍ VA LA COVID-19 EN MÉXICO

En México se han registrado un total de 101 mil 238 casos confirmados acumulados del nuevo coronavirus, así como 11 mil 729 fallecimientos, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud hasta el momento.

LA PANDEMIA EN QUERÉTARO

Hasta el momento, se tiene un acumulado de 1,034 casos de coronavirus en el estado. Hay 117 pacientes hospitalizados, de los cuales 55 se encuentran graves y se han registrado 130 defunciones.

Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 365 pacientes y seis en la Unidad Médica y de Aislamiento COVID-19 del Querétaro Centro de Congresos.