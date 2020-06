Si hay rebrotes por COVID, rectificamos, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se rectificará la estrategia de la nueva normalidad si se presentan rebrotes por COVID-19

Ante la posibilidad de rebrotes por COVID-19 en algunos estados del país por el incremento en su movilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se rectificará la estrategia de la nueva normalidad para no arriesgar la vida de los ciudadanos.

En su tercer día de gira de trabajo, ahora por el estado de Campeche, el mandatario aseveró que de haber rebrotes del SARS-COV-2 se podrían modificar las medidas por regiones.

“Se va a cuidar la salud del pueblo, no vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita rectificamos en alguna región; si vemos que hay rebrotes ahí llamamos a que nos ayude la gente quedándose en casa“, apuntó.

Sin embargo, apuntó que el efecto de la pandemia no es uniforme y que hay zonas más afectadas que otras.

Asimismo, hizo un llamado a la gente a quedarse en casa, que no se confíe la gente porque “es una pandemia muy dañina: afecta mucho, duele que se pierdan vidas humanas, no son números, son vidas. Vamos a cuidarnos con la sana distancia mientras no tengamos vacuna tenemos que cuidarnos”.

Al ser cuestionado sobre el incremento de personas en las calles, el Jefe del Ejecutivo dijo que es natural el cansancio de las personas después del encierro: “No todos tenemos casas amplias, no todos tenemos un salario. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo hay que cuidarnos. Si nos cuidamos, no hay contagio”, finalizó.

