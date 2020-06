Señalan a Morena de no legislar sobre Violencia Política de Género

Organizaciones civiles y grupos políticos protestaron por la falta de reformas en materia de Violencia Política de Género

Juan Hernández / Corresponsal

Organizaciones de la Sociedad Civil y partidos políticos denunciaron que desde el sábado 30 de mayo la presidenta de Igualdad de Género convocó de manera presencial para presentar el dictamen sobre diversas reformas en materia de género, entre ellas dictaminar lo referido a la materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género que debió dictaminarse también por la Comisión de Asuntos Político Electorales porque ambas eran dictaminadoras.

De acuerdo a las denunciantes, la sesión no se pudo convocar de manera virtual dado que no estaban aprobadas por el pleno las reglas para el funcionamiento de las reuniones no presenciales y no hubo disposición para solventar cualquier obstáculo, tomando en cuenta cuál era el interés superior.

A la reunión sólo llegaron 7 de los 20 diputados, entre ellos la del PRD, Gabriela Quiroga, secretaria de la Comisión de Igualdad, por lo que el dictamen no se pudo aprobar.

ANTE ESTOS HECHOS EXPRESAMOS:

Lamentamos que el Congreso de la Ciudad no logró la armonización de leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y de paridad, de conformidad con las leyes federales, por lo que en el proceso electoral de 2021 las mujeres competiremos con la misma legislación que hubo en 2018, lo que nos llevará a una competencia en desventaja, a menos que las autoridades determinen obligación del cumplimiento constitucional. La falta de voluntad, la división del grupo mayoritario y la operación política desde la jefatura de gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum en contra de ambos temas nos llevan a afirmar que lo ocurrido en el órgano legislativo local puede considerarse como la “crónica de una muerte anunciada”, ya que los problemas internos en MORENA son del conocimiento público. Aunque la responsabilidad política de esta inacción recae en el Congreso Local en su conjunto, la mayoría parlamentaria de MORENA es la causante directa de esta lamentable decisión porque prevalecieron sus diferencias y ambición política para que el dictamen no se aprobara en tiempo y forma. Lo decimos fuerte y claro, MORENA fue quien se opuso a dar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres de competencia en las próximas elecciones por sus divisiones internas. Resulta lamentable que la pugna política que existe en el Senado entre Ricardo Monreal y Martí Batres haya llegado al Congreso y afecte el trabajo legislativo en favor de los derechos de las mujeres No basta dar discursos de solidaridad cada 8 de marzo, o cuando ocurre un feminicidio, si desde su posición de poder no están dispuestas y dispuestos a erradicar su machismo y misoginia en el ámbito político para que haya condiciones de participación paritaria y libre de violencia en la ciudad. Esta legislatura debía ser histórica y quedará en la memoria como la que más violencia política ejerció contra las mujeres, incluyendo la violencia institucional. El Congreso de la Ciudad de México fue omiso al no legislar a favor de los derechos de las mujeres, particularmente concretar el proceso legislativo iniciado desde el Congreso Permanente, a fin de garantizar los instrumentos jurídicos para proteger los derechos y participación paritaria de la mujer en espacios de representación popular Exigimos la reposición del procedimiento a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y al presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, responsables de dictaminar esta materia, para que a la brevedad se convoque a un período extraordinario de sesiones donde se apruebe la iniciativa, a más tardar el 5 de junio.

