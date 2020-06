Luminarias LED all-in-one inteligentes

Las energías limpias y renovables son una tendencia que cada día se ve de manera más común en nuestras calles y ciudades.

Desde las grandes construcciones como el Parque eólico Eurus en Juchitán de Zaragoza (Oaxaca), pasando por el Parque Solar Fotovoltáico Villanueva (Coahuila), hasta las instalaciones de paneles solares por todo el país, es una realidad que la vida como la conocemos se ha visto influida cada vez más por las energías renovables.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), mientras en 2014 solo operaban 2 proyectos a gran escala de parques solares, 2018 cerró con 38 centrales fotovoltaicas.

En la primera mitad del año 2019, Asolmex detalló que el sector solar en México creció un 32% al pasar de 3,075 MW instalados en diciembre de 2018 a 4057 en junio de este año.

Por eso queremos hablarte hoy sobre las Luminarias LED all-in-one, mismas que suelen instalarse tanto en vialidades, fraccionamientos, parques públicos, estacionamientos y demás espacios dado a que logran brindar una excelente iluminación a un bajo costo.

Son unas excelentes opciones ecológicas para cualquier desarrollo inmobiliario ya que no requieren de demasiada complejidad para su instalación. Son capaces de ahorrar energía gracias a su panel solar, lámpara LED y una batería especial.

Cuenta con un controlador y un sensor PIR con el cual se realizan las funciones de brillo con un bajo consumo de energía. Sumado a esto está el hecho de que no necesitan de demasiado mantenimiento y aún así su vida útil es de años.

Su funcionamiento es muy sencillo y a la vez inteligente: se trata de una lámpara totalmente automática que se enciende al no detectar suficiente luz solar y se apaga al percibir La Luz del sol.

