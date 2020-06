Así se disculpó públicamente Hugo López-Gatell con senadora del PAN

Redacción

Tras acusaciones de actitudes misóginas de su parte a la senadora Alejandra Reynoso, el subsecretario Hugo López-Gatell se disculpó públicamente con la legisladora panista en la conferencia vespertina de prensa.

López Gatell también enfatizó en que gracias al señalamiento de la senadora hará cambios en su forma de dirigirse, pero reiteró que nunca fue su intensión faltar al respeto ya que se dijo partidario de la igualdad de género.

«Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones que vienen desde mucho tiempo atrás son muy claras, he procurado siempre por la defensa e igualdad de los géneros y todas las identidades genéricas que existen en el mundo y me parece que sería preocupante que por alguna circunstancia como ésta se malinterpretara no es mi intención ofender a alguien».