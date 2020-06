La epidemia continúa mañana no se regresa a la normalidad: López Gatell

La epidemia continúa y con ella también la Jornada de Sana Distancia este 1 de junio, debido a que los contagios por coronavirus van en aumento al igual que los fallecimientos, así lo informó el subsecretario de salud, Hugo López Gatell en conferencia de prensa.

Hoy no se acaba la epidemia, ni la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando el COVID-19. Es importantísimo mantenernos con las medidas de mitigación, mañana 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades esenciales económicas y educativas, no lo es. Lo enfatizo porque es importante que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo a excepción de Zacatecas”, dijo el funcionario.