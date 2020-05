Esto argumentó AMLO ante las protestas para que renuncie

Ante las protestas para que renuncie, en un video de 10 minutos y 34 segundos, el presidente de México insistió que su lucha será contra el combate a la corrupción, que es la peste que más dañado a México, por lo que no puede dar ni un paso atrás.

Tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y por eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que yo me vaya del gobierno”, expuso.

Debajo de la sombra de una ceiba, recalcó que como lo expresa un corrido el día que el pueblo no lo quiera se va a poner a llorar, pero también se retiraría, enfatizó que no gobernaría sin el apoyo de la gente.

Que no coman ansias; yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, no me respalda”, afirmó el mandatario federal desde su casa en Palenque.