Así fueron las críticas de Marko Cortés al Gobierno federal sobre crisis

Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que, lamentablemente, México se colocó como el país con mayor número de fallecimientos en América Latina, con la más alta letalidad y donde mueren 10 de cada 100 personas contagiadas, pero pareciera que el gobierno aplana la curva para arriba y se sigue negando a realizar más pruebas rápidas.

Mientras esto ocurra, aseguró, “lamentablemente van a seguir muriendo más personas que pudieron haberse salvado”. Esto es lo más delicado, dijo, porque de acuerdo con las cifras oficiales, para este fin de semana estaremos rebasando los 10 mil fallecidos, además de los datos que consideró ocultos.

“Se supone que ya el lunes empieza la nueva normalidad, pero vamos a ciegas, literalmente, porque no sabemos cuál es el número de personas contagiadas, no tenemos idea de cuál es la estrategia, no hay información, no hay coordinación, no se ha logrado tener un consenso nacional de la reactivación”, destacó.