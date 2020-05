Caribe mexicano reabrirá a partir del 8 de junio

El sector turístico del Caribe mexicano planea reabrir de manera escalonada a partir del 8 de junio.

Representantes del sector informaron que lanzarán una campaña de promoción con ofertas y concursos en redes sociales con regalos de vacaciones pagadas.

En rueda de prensa realizada el miércoles, los hoteleros, restauranteros, agencias de viajes y empresas turísticas presentaron el plan de reapertura tras la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Roberto Cintrón Gómez, dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, informó que los preparativos internos comenzarán el 1 de junio.

De acuerdo con los integrantes del sector turístico la campaña contempla la promoción de Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y la Costa Maya, donde se ubica Mahahual.

“El principal motor será el mercado nacional, hay que ser realistas: no vamos reabrir el 8 de junio con los índices de ocupación de mediados de marzo, sino que poco a poco se van a reabrir los productos turísticos”, indicó Cintrón Gómez.

El líder de los hoteleros explicó que todos los prestadores de servicios ofrecerán promociones y descuentos que resaltarán el número 2, como dar dos noches gratis o un 20 por ciento de descuento.

«El primer mercado que se va a reactivar, no sólo en Quintana Roo sino también en los demás destinos del país va a ser el mercado nacional, por eso es que estamos saliendo primero en español», argumentó.

«Si no hay hoteles abiertos, si no hay productos turísticos abiertos las aerolíneas no van a venir a Cancún. Esperemos que para julio o para agosto podamos tener unas ocupaciones de hasta el 50, 55 o quizá un 60 por ciento», agregó.