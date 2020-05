JusticiaParaDiana se vuelve un temor viral en redes

“No estamos seguras en ningún lado”, “#JusticiaParaDiana y para todas las mujeres que ni siquiera en casa están seguras”, “No estamos seguras en ningún lugar #JusticiaParaDiana”. Estos son solo algunos de los mensajes que muchas mujeres expresan y que se han convertido en un temor viral en redes sociales.

#JusticiaParaDiana es el movimiento gestado a raíz del asesinato de una estudiante de Derecho, de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Diana Carolina tenía 21 años. Fue hallada muerta en el piso de la habitación principal de su casa en Tepic.

Su muerte, generó una serie de reacciones que se convirtieron en un temor viral en redes y en un fuerte reclamo que exige justicia a esta y otras muertes.

Estos son algunos de los comentarios publicados ayer con el movimiento #JusticiaParaDiana.

“Ella previamente había denunciado acoso callejero a la salida de la universidad, no chicas, nunca sientan que exageran, nunca sientan que solo son ideas suyas. #JusticiaParaDiana”, @sahian_quingar.

“Es triste ver cómo una persona con tanto futuro, con tanto por delante, acabará así su vida, los asesinos no solo acaban con una vida, acaban un futuro, sueños. #justiciaparadiana ”, @marianaminor.

“#JusticiaParaDiana y para todas las mujeres que ni siquiera en casa están seguras. #NiUnaMás”, @ValCamposx.

“Ser mujer y vernos tan débiles 🙁 ya no estar seguras ni en nuestras propias casas. Ni por la pandemia bajan los feminicidios y nuestro presidente no hace nada. Deseo encuentren al culpable y pague. Tengo miedo de que me pase algo 🙁 #JusticiaParaDiana”, @AdrianaTejeida.