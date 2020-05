Diversos personajes reaccionan al crimen contra Diana Carolina

El crimen contra Diana Carolina, de 21 años, estudiante de Derecho, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) generó diversas reacciones en redes sociales.

Con un video en el que narran el hallazgo de cuerpo de la estudiante, hecho el 24 de mayo en su casa.

La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) México difunde un mensaje contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

Diana Carolina fue encontrada muerta en la habitación principal de su casa, el 24 de mayo, en plena cuarentena decretada por la pandemia por COVID-19.

El fiscal General de Nayarit, Petronilo Ponce, informó en conferencia de prensa de debido a las características violentas en las que fue hallado el cuerpo de Diana Carolina, el crimen se trata de un feminicidio.

La joven había denunciado, a través de su cuenta de Facebook, que fue víctima de acoso.

Sobre el crimen también escribió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en un evento al que asistió ayer habló sobre la prevención de agresiones contra la mujer.

Con el hashtag, JusticiaParaDiana, la funcionaria se comprometió a buscar justicia tanto en este caso como en el resto de las víctimas de violencia.

“Como secretaria de Gobernación, mi compromiso es utilizar todos los instrumentos del Estado para prevenir y erradicar cualquier tipo de agresión contra las mujeres. No descansaremos hasta que haya #JusticiaParaDiana y todas las víctimas de violencia. (2/2)”.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Nayarit, la joven Diana Carolina fue atacada varias veces con un arma punzo-cortante.

“Asesinan a universitaria que denunció acoso en Nayarit. Me indigna, me conmueve, me entristece el feminicidio de Diana Carolina. RT por favor hasta el infinito, hasta que la justicia la alcance. #niunamás #niunamenos #nadiemereceesto”, escribió Consuelo Sáizar, expresidenta de Conaculta y exdirectora del Fondo de Cultura Económica.