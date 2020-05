A las mujeres, ni con el pétalo de una rosa: Gobernador de Nayarit﻿

“Mientras yo esté al frente, no toleraremos que se les toque a las mujeres ni con el pétalo de una rosa”, enfatizó en un video difundido en redes sociales el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García.

El mensaje del mandatario estatal, fue difundido el lunes, luego de darse a conocer los detalles del asesinato de Diana Carolina, una joven de Tepic, Nayarit, que fue encontrada muerta en la habitación principal de su casa, en plena cuarentena.

De acuerdo con los primeros reportes de las investigaciones, presentados por el fiscal General de Nayarit, Petronilo Ponce, el crimen se trata de un feminicidio.

Ante este hecho y tras la indignación que desató en la ciudadanía en general, el gobernador Echevarría García, difundió un mensaje en el que asegura que dará seguimiento puntual a la investigación.

“Hoy yo he tomado la decisión, ahorita mismo de ir respetando la autonomía de la fiscalía de ir yo personalmente con el fiscal para que me explique y que me diga qué están haciendo y qué van a hacer. Le voy a pedir que no quede impune esto”.

“Que tengamos que hacer lo que se tenga que hacer para que se esclarezca este suceso tan indignante sucedido aquí en Tepic, Nayarit”, aseguró.