Salinas Pliego insulta a quienes están confinados

El empresario Ricardo Salinas Pliego generó polémica este día con una serie de comentarios que publicó en Twitter en los que insulta a quienes están confinados.

Dado que el virus no se va a extinguir por si solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique… ¿Cuál es su plan a futuro?”, escribió Salinas Pliego, en un hilo de Twiter en el que hizo una serie de cuestionamientos y señalamientos hacia quienes se mantienen en sus casas.

La polémica se desata porque el segundo hombre más rico de México insulta a quienes permanecen confinados en casa por no salir a “vivir la vida con todo y sus riesgos”.

Entre las opciones que el empresario expone también está el cuestionamiento a los ciudadanos sobre si se quedarán en casa hasta que el gobierno diga que se puede salir.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 25, 2020

En seguida, sus comentarios generaron decenas de reacciones y respuestas a su postura.

“Porque no prueba los riesgos de la vida trabajando 15 días en cualquier hospital covid19 del Imss o issste?”, le contestó el usuario @elrainman.

Esta no es la primera vez que Ricardo Salinas genera polémica en los medios y redes sociales, pues su empresa Elektra se ha negado a cerrar, pese a que hay reportes de contagios en sus instalaciones.

“Si yo salgo lo más probable es que me dé enfermedad leve. Pero si sigo saliendo lo más probable es que infecte a varios y alguno tenga complicaciones, quizá muera. La cosa es que usted piensa en sí como individuo, no como comunidad. Eventualmente saldremos, cuando haya condiciones”, le respondió el usuario @d_auliz.

Otra de las polémicas en las que se ha visto inmerso este empresario mexicano fue cuando Javier Alatorre, conductor estelar del noticiario de TV Azteca, canal de su propiedad, llamó a ignorar las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Sus riesgos no son iguales que nuestros riesgos; Usted debe tener al menos un ventilador para su uso en caso de ocuparlo, nosotros tendríamos que esperar que no se saturara el sistema, si no hay cura, al menos deberíamos esperar que baje el número de contagiados para salir”, le contestó el usuario @amigobvio.