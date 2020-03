Transmitirán programa especial durante contingencia por coronavirus

Las familias que permanecen en sus hogares por la emergencia del coronavirus, podrán disfrutar de una programación especial transmitida por el IMER

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) transmitirá nueva programación para las familias que permanezcan en sus hogares ante la emergencia del coronavirus Covid-19, en el que se incluyen dos programas dirigidos a las niñas y los niños de lunes a viernes.

El primero de ello, a partir de hoy lunes 23 de marzo, de las 11:00 a las 11:30 horas, denominado “La Pandilla te acompaña”. El segundo, denominado “Reto Viral”, a partir del día 25 de marzo, de las 11:30 a las 12:00 horas.

En un comunicado, la dependencia indicó que ambos programas se transmitirán a través de las emisoras Horizonte en el 107.9 de FM; La B Grande de México en el 1220 de AM; Radio 710 en el 710 de AM; Tropicalísima en el 1350 de AM en la Ciudad de México, y a través de las emisoras del IMER en Comitán, Chiapa de Corzo y Cacahoatán en Chiapas; Mérida, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tijuana, Baja California; Cananea, Sonora; Ciudad Acuña, Coahuila; y Ciudad Juárez, Chihuahua; así como en la señal por Internet de cada una de ellas.

Asimismo, con la finalidad de incentivar el diálogo social y el debate, a partir de hoy se transmitirá el programa Yo Opino con temas de interés público, de las 17:00 a las 18:00 horas.

La transmisión de este programa será a través de las emisoras La B Grande de México en el 1220 de AM; Radio 710 en el 710 de AM; Tropicalísima en el 1350 de AM en la Ciudad de México, y a través de las emisoras del instituto en Comitán, Chiapa de Corzo y Cacahoatán en Chiapas; Mérida, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tijuana, Baja California; Cananea, Sonora; Ciudad Acuña, Coahuila; y Ciudad Juárez, Chihuahua; así como en la señal por Internet de cada una de ellas.