Ineficaz 4T para la Contención de contagios de Covid-19

Juan Hernández/ Corresponsal

El diputado de Acción Nacional, Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que, por el momento, México se encuentra en etapa uno, lo cual significa que los casos hasta ahora reportados de Covid 19 en nuestro país, han sido importados y ningún contagio ha sido de manera local, sin embargo, hizo un llamado a las autoridades de salud para que apoyen con recursos al sector para prepararse ante el crecimiento de contagios.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, acompañado por sus compañeros diputados del Partido Acción Nacional, realizó una conferencia de prensa en donde consideró que, como está pasando en la lucha contra la corrupción, el Gobierno federal siendo peor que la enfermedad.

Dijo que el presupuesto designado a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica fue reducido de 124 millones de pesos a 74 millones de pesos, por lo cual faltarían recursos para atender los casos que se presenten en la actual coyuntura.

Le pido a la población que una pandemia de este tipo, lo que ocupamos es el apoyo de todos, no va ser labor de checar la culpa al Presidente López Obrador o a un secretario estatal, o a usted, o a mí. Debemos de estar muy al pendiente, confíen en lo que está diciendo el gobierno federal, nuestros gobiernos estatales. No queremos ser irresponsables y queremos ir administrando lo que una pandemia, que no está hoy en México, ya hemos aprendido en dos meses y medio”.