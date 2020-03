Rememorando la última pandemia registrada, AH1N1 en 2009

Redacción

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este miércoles que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia, situación que no ocurría desde el año 2009 con el brote de AH1N1. Actualmente, con el brote de coronavirus en el mundo hay 118 mil casos y más de 4,000 muertes.

Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.