Conoce el origen del paro nacional de mujeres el 9M

Son muchas las preguntas en torno al paro nacional del 9 de marzo (9M) o también llamado #UnDíaSinNosotras, sin embargo, predominan las exigencias en este día que será para visibilizar la importancia y el rol que juegan las mujeres en la economía nacional, además de demandar seguridad y un alto a la violencia y feminicidios.

El origen de este paro nacional el 9M no tiene fines partidista, en realidad el cartel original fue lanzado por una colectiva feminista llamada Brujas del Mar, originaria de Veracruz, el estado con más feminicidios registrados en 2019.

A través de sus redes sociales Brujas del Mar lanzaron el llamado para que mujeres de distintos estados se sumaran a parar labores ese día.

“Si paramos nosotras, para el mundo”, tuitearon el martes 18 de febrero a las 5:40 de la tarde con la postal en fondo morado, letras blancas, cuatro manos con el símbolo de la mujer, pero ningún logo que identificara su autoría. Según han explicado, la idea del paro empezó en las redes, pero sin una convocatoria formal, hasta que ellas diseñaron esa postal que empezó a compartirse a ritmo acelerado.

Al volverse viral, Brujas por el Mar aclaró que la iniciativa no nació por parte de ningún partido político ni será encabezado por tal. La convocatoria es dirigida a todas aquellas mujeres que busquen unirse.

Dicen que no quieren que se desvirtúe, que los políticos no encabecen y justamente es lo que se hace cuando se ponen como tema central. ESTO NO SE TRATA DE ELLOS. Esto no se trata de derechas ni izquierdas ni arribas ni abajos: Se trata de LAS MUJERES.

— Brujas del Mar (@brujasdelmar) February 21, 2020