Marko Cortés calificó como una falta de respeto para las mujeres que el Presidente diga que no se dio cuenta que el 9 de marzo es el día del paro nacional convocado por feministas, fecha anteriormente prevista para empezar a vender los boletos de la rifa por un monto de recursos similar al costo del avión presidencial.

Que el presidente de la República diga que no se dio cuenta que el 9 de marzo es el paro nacional del 9 nadie se mueve, es una grave falta de respeto para todas las mujeres de México», sentenció Cortés Mendoza en conferencia de prensa acompañado de mujeres auriazules.

Marko Cortés sostiene que el gobierno ‘se lava las manos’ de la violencia

El dirigente nacional del PAN expresó su apoyo e impulso al derecho de las mujeres en Acción Nacional y exigió al Gobierno que atienda y resuelva sus reclamos.

Que no haya ‘una menos’ y que no haya impunidad; el feminicidio no ha estado en la agenda prioritaria del Gobierno», abundó.