Baltasar Garzón defenderá a Emilio Lozoya en España

El ex magistrado Baltasar Garzón será el abogado de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, detenido en España y quien busca no ser extraditado a México, confirmaron a MILENIO fuentes judiciales.

Lozoya fue trasladado el lunes a la prisión madrileña de Navalcarnero, España, en donde afrontará su proceso de extradición al ser acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A Garzón le acompañara también una abogada de su despacho, ya inscrita en la causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional. El despacho de abogados de Garzón, Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) se enfrentará en el juicio al bufete jurídico más famoso de España, Garrigues, contratado por el gobierno de México para lograr la extradición. El bufete jurídico de Garzón cuenta ahora mismo con ocho jóvenes abogados y tiene una red de despachos colaboradores en Francia, Reino Unido, Qatar, Brasil y Paraguay.

Con información de Milenio