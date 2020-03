Eliminan el outsourcing en la Cámara de Diputados

Juan Hernández

La Cámara de diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio la bienvenida a 462 trabajadores de limpieza que laboran en este recinto, y quienes estaban contratados por medio de un régimen externo.

El presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado Carrillo, aseguró que con este acto se recupera la dignidad de la Cámara de Diputados, y fue posible por el acuerdo de Morena, PAN, PRI, PT, Encuentro Social, MC, PVEM y PRD.

Subrayó que esto se pudo lograr porque desde el primer día de la LXIV Legislatura se trabajó con austeridad y se eliminaron los seguros médicos, vales y autos para las y los diputados.

Diputados y SCJN unen esfuerzos por la reforma judicial

Indicó que se recortaron los excesos y hubo ahorros por 2 mil 500 millones de pesos en 2019, y es por eso que se logra este acto de justicia para los trabajadores de limpieza. Ahora, dijo, se discute el outsourcing, y con este acto tenemos autoridad moral para legislar en la materia.

Agregó que “ésta era la casa de los moches y no se encontraba el presupuesto para contratarlos, pero hoy ustedes van primero. Hay personas que tuvieron que esperar 21 años, trabajando en esta Cámara a través de una empresa”.

Cuando llegamos dijimos que veníamos a rescatar la dignidad de ser diputado, porque no se puede tener autoridad política, si no hay autoridad moral, y hoy no cabe duda que el país está cambiando”, indicó.