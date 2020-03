Elimina la Cámara de Diputados el outsourcing en San Lázaro

Anteriormente, los trabajadores de limpieza que laboran en San Lázaro, tenían un salario de 4 mil 200 pesos mensuales, ahora con su incorporación será de 9 mil 526 pesos netos

Juan Hernández

La Cámara de diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio la bienvenida a 462 trabajadores de limpieza que laboran en este recinto, y quienes estaban contratados por medio de un régimen externo.

El presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado Carrillo, aseguró que con este acto se recupera la dignidad de la Cámara de Diputados, y fue posible por el acuerdo de Morena, PAN, PRI, PT, Encuentro Social, MC, PVEM y PRD.

Subrayó que esto se pudo lograr porque desde el primer día de la LXIV Legislatura se trabajó con austeridad y se eliminaron los seguros médicos, vales y autos para las y los diputados.

Indicó que se recortaron los excesos y hubo ahorros por 2 mil 500 millones de pesos en 2019, y es por eso que se logra este acto de justicia para los trabajadores de limpieza. Ahora, dijo, se discute el outsourcing, y con este acto tenemos autoridad moral para legislar en la materia.

Agregó que “ésta era la casa de los moches y no se encontraba el presupuesto para contratarlos, pero hoy ustedes van primero. Hay personas que tuvieron que esperar 21 años, trabajando en esta Cámara a través de una empresa”.

“Cuando llegamos dijimos que veníamos a rescatar la dignidad de ser diputado, porque no se puede tener autoridad política, si no hay autoridad moral, y hoy no cabe duda que el país está cambiando”, indicó.

Sigue las actividades de la Cámara de Diputados 😃#CanalCongresoDiputados https://t.co/9l98B3voRH pic.twitter.com/RRxh5pjaBV — Canal del Congreso (@CanalCongreso) March 3, 2020

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados “son parte importante de nosotros; porque aquí es donde se hacen las leyes, era necesario este acto de dignidad”.

Nos tardamos; sin embargo, tenemos la oportunidad de corregir y darles justicia; esto representa un avance no de partidos ni de ideologías”, agregó.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, mencionó que con esta acción desaparece el outsourcing de la Cámara de Diputados, y celebró que en este tema estuvieron de acuerdo todos los partidos. “Queremos desaparecer esa forma de contratación porque hay 8 millones de mexicanos en esa condición, lo que es violatorio del artículo 123 constitucional”.

Afirmó que “hoy dejan de ser invisibles para la Cámara y, a partir de ahora, son parte del Poder Legislativo”. Además, dijo, se manda un mensaje para que otros espacios públicos hagan lo propio, porque “en la 4T no es posible violar los derechos sociales”.

El coordinador de Encuentro Social, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, encomió la incorporación de los trabajadores de limpieza a un régimen laboral justo, porque se garantizan sus derechos fundamentales.

Manifestó que el Poder Legislativo es parte de los nuevos tiempos de justicia, y reconoció a los órganos de gobierno de la Cámara por esta decisión tan humana que dará tranquilidad a las familias.

Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, precisó que la Cámara de Diputados es un engranaje del cual los trabajadores de limpieza forman parte. “Esta Cámara es congruente con todas y todos, por eso se les hace justicia”.

La diputada destacó la labor de la Jucopo, así como de las secretarías General, y de Servicios Administrativos y Financieros, por ser parte esencial de esta decisión.

En el acto estuvo presente la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, quien se congratuló por la incorporación de los trabajadores de limpieza.

El secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings García, precisó que “son 462 plazas que entran a la Cámara de Diputados”.

Anteriormente, indicó, los trabajadores tenían un salario de 4 mil 200 pesos mensuales, ahora con su incorporación será de 9 mil 526 pesos netos. Además, tendrán prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida; es decir, un salario integrado de 14 mil pesos.