Confirman primer caso de coronavirus en México

López-Gatell indicó que existe otro caso en Sinaloa donde el paciente está aislado en un hotel y ha dado positivo en la primera prueba de coronavirus

El primer caso de coronavirus en México fue confirmado este viernes en la capital del país, se trata de un hombre de 35 años de edad, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Tras dar positivo en una primera y segunda prueba de Covid-19, el hombre fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), sin embargo, el caso no es grave pues se encuentra en una etapa de bajo riesgo.

López-Gatell indicó que existe otro caso de coronavirus en Sinaloa donde el paciente está aislado en un hotel y ha dado positivo en la primera prueba, falta que se haga la segunda para confirmar el que podría ser el segundo caso.

«Lo advertimos desde el inicio. Esto NO SE PUEDE CONTENER, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90 por ciento, son enfermedades con síntomas leves, como catarro», señaló el funcionario de la Secretaría de Salud.

Queremos que los adultos mayores vivan con holgura en el último tramo de su existencia. Conferencia matutina. https://t.co/kEfl6anJPP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 28, 2020

En el primer caso, el funcionario de la Secretaría de Salud federal refirió que la familia del paciente y el hombre se encuentran aislados para seguir con la atención médica.

Respecto al crucero MCS Meraviglia que atracó en Cozumel, Quintana Roo, expuso que se descartaron casos de coronavirus, por lo que hoy los turistas podrán desembarcar sin problema en costas nacionales.

Todos tenemos que actuar, las epidemias se contiene en la comunidad, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso», señaló López-Gatell Ramírez.

10 millones de mexicanos podrían presentar síntomas de coronavirus

Con información de Excelsior