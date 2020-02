Padres de los estudiantes colombianos asesinados en Puebla, exigieron justicia y destacaron que los jóvenes querían ser los mejores médicos

Los padres de los estudiantes colombianos Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa, que realizaban un intercambio académico en la Facultad de Medicina de la UPAEP en Puebla, exigieron justicia para sus hijos y aseguraron que querían ser los mejores médicos del mundo.

Tras una misa realizada en la capilla del campus central, padres de los estudiantes dieron un mensaje y agradecieron las muestras de apoyo, al mismo tiempo que exigieron justicia por el asesinato de sus hijos y de los otros dos jóvenes.

Al respecto el padre de Ximena, Jorge Enrique Quijano, señaló que todo aquel que quiere estudiar medicina está “loco” porque no le importan los turnos de más de 24 horas; destacó que su hija era una persona entregada y quería estudiar en Puebla, México y especializarse para ser una de las mejores en su carrera.

“Mi Ximenita tenía algo bello: amaba su carrera, amaba su universidad donde se formó en Colombia. Ella quería seguir estudiando aquí en México, en Puebla, quería hacer su especialización en México y México me la quitó”, dijo.

No hay palabras, ya he llorado mucho y lo que me falta. Pedimos justicia (…) que nos unamos todos, que le gritemos al mundo, a las autoridades, a la ley», expresó el padre de Ximena.

Por su parte Angélica Leonor Cerpa, madre de José Antonio Parada Cerpa, destacó que “Joti”, como su hijo pedía ser llamado por amigos y familiares, llegó a México porque tenía sueños y quería convertirse en un gran médico que pudiera apoyar a los más necesitados.

Nos faltan Ximena, José Antonio y Francisco. ¡Es intolerable! UPAEP está de luto, toda la comunidad comparte este terrible dolor. Unámonos. Hoy miércoles, 12 hrs. Ingreso de la 21 sur, Campus Central. #NiUnaBataMenos #EstudiantesPuebla pic.twitter.com/3dxLbvA0hR — UPAEP (@UPAEP) February 26, 2020

