Día Naranja cobra fuerza; mujeres se han unido contra la violencia

El Día Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia

Lorena Rudo

El Día Naranja es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de diversos grupos para visibilizar y combatir la violencia contra mujeres y niñas en el mundo.

Este movimiento se conmemora el 25 de noviembre en todo el mundo, pero ahora forma parte de una campaña la cual busca recordar el respeto hacia las mujeres todos los 25 de cada mes, con el fin de que gobierno y sociedad creen un ambiente adecuado para todas.

Este Día Naranja es distinto, ya que las mujeres, cansadas de la violencia, han decidido unirse a una sola petición «necesitamos seguridad», por ello a través de redes sociales iniciaron un movimiento al cual llamaron #UnDíaSinNosotras, paro que convoca a que mujeres y niñas no salgan a la calle, no compren nada, que las niñas no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las mujeres trabajadoras no asistan a sus empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas, en resumen que ese día haya abstinencia total a cualquier tipo de compras.

Por espacios y transporte público seguro para las mujeres y las niñas, eduquemos para respetar. No a la violencia. #CiudadesSeguras #DíaNaranja pic.twitter.com/S9cVuhWLMz — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) February 23, 2020

Paro nacional que costaría millones de pesos debido a que las mujeres juegan un papel muy importante en la economía del país, por ello el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) reveló que la ausencia de las féminas en los centros de trabajo paralizaría el 40% del personal y costaría más de 26 mil millones de pesos.

Conapred llama a crear un ambiente de respeto

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indicó que más de 33 millones de mujeres de 15 años han vivido experiencias de violencia en distintos ámbitos de su vida; alrededor de 12 mil mujeres han sufrido violencia en la escuela y 12 millones 369 mil lo han sufrido en el trabajo.

Por lo que hizo un llamado a la no discriminación y a crear un espacio digno y de respeto hacia mujeres y niñas.

Asimismo, distintas dependencias, políticos y activistas se sumaron al movimiento del Día Naranja, para promover un ambiente sano y libre de violencia.

La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, es una causa que nos debe unir a todos, más allá de ideologías y partidos, todos tenemos el deber de trabajar por terminar con este terrible mal que consume al país.#DíaNaranja pic.twitter.com/e9KW9ry5JY — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 25, 2020

⚠️Cada 25 del mes conmemoramos el #DíaNaranja: una fecha para hacer conciencia de la violencia que sufren las mujeres y niñas. Acabemos con la violencia de género! 📣Comparte #AltoAlFeminicidio #NoMásViolenciaSexual #GeneraciónIgualdad pic.twitter.com/KYoDdJkGuP — ONU Mujeres (@ONUMujeres) February 25, 2020

📌 Todos los días mujeres y niñas se enfrentan a diversas situaciones de violencia y discriminación; por ello, el Senado legisla a fin de promover sus derechos y ha creado un protocolo interno que protege a sus trabajadoras. ¡Tú también únete al #DíaNaranja! 🧡 pic.twitter.com/DSgrzOZd2a — Senado de México (@senadomexicano) February 25, 2020

LRR