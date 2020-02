Coronavirus, la posible pandemia que enciende las alertas

Un brote vírico iniciado en China ha infectado a más de 80.000 personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud bautizó la enfermedad como COVID-19, que hace referencia a su aparición el año pasado y al coronavirus que la provoca.

Por su parte el director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que el brote de coronavirus COVID19 en China y otros 28 países, aún no puede ser llamado una pandemia, aunque tiene el potencial de serlo.

“Nuestra decisión sobre si usar la palabra pandemia para describir una epidemia se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad. Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muerte a gran escala”, explicó Tedros Adhanom Gebreyesus.

Entrevistado al respecto respondió:

P- ¿Este virus tiene potencial pandémico?

R- Por supuesto que sí.

P- ¿Ya llegamos a esa situación?

R- De nuestra evaluación, todavía no.

P- Entonces, ¿cómo debemos describir la situación actual?

R- Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo, que afectan a los países de diferentes maneras y requieren una respuesta personalizada”.

