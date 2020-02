5 consejos para participar en el paro del 9 de marzo sin repercusiones laborales

La empresa o institución no puede despedir a la empleada si falta el 9 de marzo y no ha excedido el número de faltas no justificadas permitidas por la ley

Faltar al trabajo el lunes 9 de marzo sin aviso a las cabezas de la empresa o institución donde se labore será considerado una falta injustificada según la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la ley, la empresa o institución puede despedir a la empleada si esta ya cuenta con más de tres faltas de asistencia sin permiso o causa justificada en un periodo de 30 días hábiles.

La empresa o institución no puede despedir a la empleada si falta el 9 de marzo y no ha excedido el número de faltas no justificadas permitidas por la ley, explicó El Economista. Sin embargo, la ley ampara al patrón a descontar la jornada laboral si la empleada no asiste a laborar.

Estas son algunas sugerencias para evitar ser sancionada por la empresa o institución en la que se labora:

Avisar al empleador sobre la ausencia el día 9 de marzo y explicar la razón de la falta. Buscar un consentimiento de parte de la persona a cargo.

Realizar con anterioridad el trabajo correspondiente al 9 de marzo. Buscar un consentimiento de parte de la persona a cargo.

Encargar a un colega de trabajo las labores que le corresponden a la trabajadora, siempre con el consentimiento del patrón.

Cubrir las horas no laboradas algún otro día de la semana, para compensar el tiempo de ausencia y evitar el descuento económico que implicaría, siempre con el consentimiento del patrón.

Conversar con el empleador sobre la importancia de denunciar la violencia de género y los feminicidios.

En el caso de que ocurra un despido por faltar el 9 de marzo sin cumplir con los requerimiento de ley, la empleada puede demandar o llegar a un acuerdo económico con la empresa y entonces recibir lo que le corresponde por concepto de liquidación.

Con información eleconomista.com