Querétaro se suma a paro nacional #UnDíaSinNosotras

El alcalde de Querétaro Luis Nava informó que el municipio se sumará a la convocatoria #UnDíaSinNosotras

Activistas lanzaron una convocatoria en redes sociales para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo para que, esa fecha, sea #UnDíaSinNosotras al cual el municipio de Querétaro se sumó.

A través de su redes sociales el alcalde de Querétaro, Luis Nava refirió que este 9 de marzo las mujeres del municipio tendrán el día libre en caso de que quieran participar en el paro nacional.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién expresó todo su apoyo y respeto a las mujeres que decidan sumarse.

En #Querétaro nos sumamos al movimiento ciudadano #UnDíaSinNosotras. Este 9 de marzo nuestras compañeras del municipio tendrán el día libre en caso de que quieran participar en el paro nacional. pic.twitter.com/Tbm6RZWGop — Luis Nava (@LuisBNava) February 20, 2020

Expreso todo mi respeto a la causa que sustenta el movimiento “El Nueve Ninguna se Mueve”, así como a todas las mujeres queretanas que decidan sumarse. La causa nos convoca a todos por igual; generemos conciencia y acciones permanentes. #UnDiaSinNosotras — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) February 20, 2020

Las autoridades refirieron que ese día se permitirá faltar a su trabajo a las colaboradoras del Ayuntamiento, sin tener falta o descuento a su salario.

En la entidad ya se han sumado el municipio de San Juan del Río y la Universidad autónoma de Querétaro a esta propuesta.

Se une @UAQmx al Paro Nacional #UnDiaSinNosotras Trabajadoras administrativas, catedráticas y alumnas de todos los planteles y ubicaciones del Alma Máter queretana están convocadas a participar en “El Nueve Ninguna se Mueve”. pic.twitter.com/keMPVhBKIC — Dra. Tere García Gasca (@DraTereGasca) February 20, 2020

El paro convoca a que mujeres y niñas no salgan a la calle, no compren nada, que las niñas no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las mujeres trabajadoras no asistan a sus empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas.

El texto de la convocatoria dice “¡Sin mujeres!, ¿no nos cuidan? ¿no existimos? Miren cómo sería si no existiéramos más… pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven…¡concedido! ¡No nos verán!”.

Este paro se daría un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se está convocando para salir desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital de la República.

¿Cuánto costaría el paro #UnDíaSinNosotras?

El Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) reveló que, dicho paro nacional, convocado desde las redes sociales para el próximo 9 de marzo, paralizaría a 40% del personal ocupado en las empresas del país.

De acuerdo a Publimetro, para dimensionar el impacto de este último dato y estimar cuánto se perdería, basta decir que la economía mexicana –medida a través del Producto Interno Bruto (PIB)– genera 65 mil 753 millones de pesos diarios.

De tal suerte que prescindir del 40% de la fuerza laboral femenina de las empresas, que precisamente generan la riqueza del PIB, provocaría una merma diaria de 26 mil 301 millones 370 mil pesos.

Famosas se suman a la convocatoria

Actrices como Cecilia Suárez, Vanessa Bauche, Rebeca Jones, entre otras se sumaron a la convocatoria #UnDíaSinNosotras