Fátima, otro caso que sacude al gobierno de López Obrador

En una semana el caso de Ingrid Escamilla y el de la niña Fátima, han incendiado las redes sociales y los entornos político-social sobre qué está haciendo el actual gobierno para atender y proteger a las mujeres

Lorena Rudo

Apenas transcurría una semana del terrible caso de feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un hombre dio muerte a su pareja de una manera indignante y otro nuevo caso sacude al actual gobierno.

La semana pasada el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla sacudió las redes sociales y movilizó a personas de distintos ámbitos sociales y políticos; ciudadanos, estudiantes, amas de casas y feministas salieron a las calles para gritar a una sola voz «nos están matando».

Las filtraciones de su cadáver, la saña con la que fue asesinada, la frialdad del feminicida confeso y la forma en la que algunos medios de comunicación manejaron la información, estalló en protestas, repudio y reclamos exigiendo el respeto a Ingrid y sus familiares.

Caso Fátima: ¡Con las niñas no!

¿Quién protege a las niñas?, ¿quién protege a las mujeres?

Dos casos de feminicidio, de los tantos ocurridos a lo largo de su sexenio, han retumbado en el gobierno de Andrés Manuel en tan solo una semana.

El caso de la niña Fátima ‘N’ ha dejado un profundo dolor en la sociedad que grita ¡Era solo una niña!, ¿cómo una persona puede dañar a alguien que no puede defenderse?

A Fátima ‘N’ la sustrajeron de su escuela, su madre tardó escasos 20 minutos en llegar a la escuela debido al enorme tráfico de la ciudad de México, en ese tiempo una mujer hasta el momento desconocida la tomó de la mano presuntamente bajo engaños y se la llevó, después, su pequeño cuerpo fue localizado en la colonia Los Reyes, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac.

Familiares confirmaron que era ella, «mi pequeña», dijo su madre, mientras que a su vez autoridades anunciaron una recompensa de dos millones de pesos por dar con el paradero de la mujer que se la llevó de la escuela.

Ponemos a disposición de la ciudadanía los teléfonos de atención de la #FGJCDMX 55 5200 9000 y de @elconsejomx 55 5533 5533, para proporcionar información que lleve a la localización de las personas partícipes en la desaparición de una menor de edad en #Tláhuac pic.twitter.com/5nhnVoDs8b — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 17, 2020

Andrés Manuel elude el caso Fátima y culpa al neoliberalismo

Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el feminicidio de Fátima ‘N’ y sobre las acciones de su gobierno acerca de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

La respuesta del presidente fue contundente, por un lado lamentó el hecho y por otro dijo que es culpa de la descomposición social en el neoribelalsmo.

Aunque “hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país”, sostuvo que México es un país con una gran reserva de valores, pero “fue mucha la descomposición que produjo el predominio de lo material. Son crímenes que tienen que ver con odio, con problemas sociales, familiares, es una enfermedad social”. El presidente dijo que estos casos no solo se resuelven con policías, ni con cárceles o mano dura, “aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio, que solo siendo buenos podemos ser felices que ayudemos todos a tener una sociedad mejor», refirió.

Con palabras como descomposición social, pérdida de valores y principios, el presidente eludió lo que el periodista quería saber sobre el caso Fátima.

Posteriormente, y tras asegurar que su gobierno actúa con respeto los derechos humanos, agregó: “Le pido a las feministas, con todo respeto que no nos pinte las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”, además de destacar el trabajo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

PAN exige investigación

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que se investigue y castigue a los responsables del crimen de Fátima.

No hay palabras por el horrendo crimen contra Fátima, niña de tan sólo 7 años que fue víctima de la violencia que azota a nuestro país. En @AccionNacional exigimos al Gobierno reconozca la terrible situación, que prevenga, investigue y castigue ejemplarmente.#JusticiaParaFatima — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 17, 2020

¿Habrá justicia para Fátima y las demás víctimas de feminicidio?..

México infanticida, México feminicida. Tenemos que salir todos a demandar #JusticiaParaFatima y miles más. Que tiemble el gobierno del #AhoritaNo o esto no va a parar. Yo me sumo. — Pablo Majluf (@pablo_majluf) February 17, 2020

“Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes”, dice la madre de Fátima y revela el nombre de una persona que podría estar detrás del cruel asesinato de la niña. Pedimos a @Claudiashein y a @FiscaliaCDMX que se actúe firmemente en contra del responsable. #JusticiaParaFátima pic.twitter.com/h6JxiSA5OG — Josefina Salazar (@JosefinaSLP) February 17, 2020

