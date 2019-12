Juan Hernández

El PRD solicitará a la Comisión Permanente cite a comparecer a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, a fin de responder dudas sobre los agregados laborales estadounidenses.

Mediante un comunicado, los diputados perredistas manifestaron que es importante que los funcionarios federales aclaren si la soberanía nacional fue vulnerada y si habrá, en los hechos, empleados del gobierno estadounidense supervisando el cumplimiento de leyes laborales en territorio mexicano.

Lo anterior, respecto de la adición al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T­-MEC), en materia laboral.

La bancada del PRD consideró “inadmisible” que los funcionarios mexicanos se digan “sorprendidos” por el contenido de las normas que el gobierno estadounidense plantea.

Recordaron que el Tratado Comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado por los tres países el 30 de noviembre de 2018 y que, para entrar en vigencia, debía ser ratificado por los congresos de cada nación.

La Cámara de Senadores de México lo hizo el 19 de junio pasado, pero los congresos de Estados Unidos y Canadá no lo han hecho.

El grupo parlamentario refirió que Jesús Seade explicó que, en lugar de la propuesta estadounidense de habilitar “inspectores” para reportar el cumplimiento o incumplimiento de la legislación laboral en México, “se crearían paneles para solución de controversias en casos donde hubiera violaciones en elecciones de sindicatos en empresas ligadas al comercio”.

La propuesta fue suscrita por todos los integrantes de la bancada y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Que quede claro: agregados/inspectores laborales NO están incluidos en protocolo aprobado en @senadomexicano Si @GobiernoMX sabía su existencia entonces mintió unas 10 veces en comparecencia; si no, tremenda incapacidad, era el tema central, como no sabían? Asuman responsabilidad

— Damián Zepeda (@damianzepeda) December 15, 2019