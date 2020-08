Brindan terapias contra las adicciones de manera virtual

Khalid Osorio

El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) ofrece tratamientos para tratar las adicciones a través de medios digitales. Los canales de comunicación se dan a través de llamadas, videollamadas y conferencias.

Los tratamientos pueden requerir hasta 12 consultas, los cuales son gratuitos. No se requiere algún material extra por parte de las personas que requieren recibir tratamientos.

El tratamiento contra las adicciones a través de esta modalidad se realiza desde hace ya cuatro años. Así lo indicó el titular del CECA, Guillermo Tamborrel Suárez.

Las terapias buscan atacar problemas de ansiedad y depresión que puedan derivar en la ingesta de drogas legales o no legales. El titular de la CECA indicó que sondeos realizados por el Consejo indican que e consumo de alcohol y tabaco incrementó entre un 40 y 50 por ciento durante el periodo de confinamiento.

Los menores de edad han adoptado de mejor manera este sistema, dijo el titular de CECA. La comunicación a través de una pantalla les brinda confianza debido a que son generaciones que crecieron a la par del desarrollo tecnológico.

Un menor de edad se siente más cómodo hablando con una pantalla. Ha funcionado. Cuando lanzamos el programa hubo personas que no creyeron que las consultas se pudieran dar a distancia, ya que los terapeutas que participan no podrían interpretar el lenguaje no verbal y auguraban un fracaso, pero afortunadamente el resultado ha sido muy bueno”, dijo el ingeniero Tamborrel.