Ciclistas piden que sea público el Plan de la Red de Ciclovías

También esperan que la autoridad capitalina incluya un plan de ciclovías emergentes para promover alternativas de movilidad

Gonzalo Flores

Patricia Ramírez y Karem Cruz son ciclistas. Ambas coinciden en que las políticas públicas implementadas por las dos más recientes administraciones en la capital, se han quedado a medias. No existe realmente un beneficio para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte frecuente.

Creo que si vas a hacer algo lo haces bien. La mayoría de las ciclovías que se hicieron en la anterior administración estuvieron mal hechas. En el discurso estaba muy claro de que se quería hacer de Querétaro una ciudad ciclista. Pero al final terminamos muy descorazonados porque la infraestructura ciclista estuvo mal hecha. Ahora en la actual administración, parece que las quieren desaparecer», aseguró Patricia.

Por su parte, Karem también observa que la intención solo queda en el discurso. «Todos dicen que hacen algo pero a la mera hora no hay resultados».

Las dos mujeres ciclistas, en su opinión personal, coinciden en que ese trabajo está a medias. Más que beneficiar a la comunidad ciclista los ha afectado. Pues ahora son más propensos a agresiones por parte de los automovilistas.

Un conocido me comentaba que debíamos de dar gracias de que nos puso en la mira. Pero ahorita los cochistas nos quieren atropellar y antes ni nos pelaban. Ahorita los cochistas te avientan el coche. Nos dicen que nos vayamos a la ciclovía, pero el problema es que las ciclovías están en pedacitos», comentó Patricia.

INICIATIVA CIUDADANA EN CICLOVÍAS

Fue el 26 de enero de este año cuando Patricia y Karem decidieron tomar la iniciativa.

Usuarias de la ciclovía de la calle Manufactura, al ver el mal estado en que se encontraban, decidieron ellas mismas tomar brochas y pintura. Fueron al lugar para pintar el espacio exclusivo para la circulación de ciclistas.

Una medida que ha sido un parteaguas en la participación ciudadana activa para la búsqueda de soluciones a problemáticas en las que la autoridad ha brillado por su ausencia.

Sin embargo, su arrojo y determinación fueron la clave para que cuatro días después, el 30 de enero, la Secretaría de Obras Públicas diera el mantenimiento necesario y pintara lo que a Patricia y Karem les faltó. Más por la falta de materiales que por voluntad. Si por ellas fuera, la habrían pintado toda. Si por ellas fuera, lo volverían a hacer en algún espacio que lo requiera.

ANALIZAN LA MOVILIDAD DE LA CICLOVÍA

Ambas han llevado su participación activa a las mesas de trabajo para análisis de las ciclovías de la ciudad que realizó la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, reconocen que están a la espera de que esos estudios y sus resultados sean públicos.

«De las mesas de trabajo que se tuvieron el año pasado, supuestamente los resultados se publicarían a finales de año y es fecha que ni los entregan. Ni los publican, ni nos convocan, ni nada. Ese es un punto de desagrado. Otro es que no se ha hecho nada, la ciclovías que se dejaron en la anterior administración, se han abandonado y ya no ha habido la intención de darles seguimiento. Ni de darle mantenimiento las que están mal. No hay una mejora considerable por parte de la Secretaría de Movilidad», señaló Karem Cruz.

Ambas ciclistas consideran necesario que los ciudadanos realicen acciones de participación activa, como aquella iniciativa de pintar la ciclovía. Pues de alguna forma se evidencia la omisión de las autoridades y al viralizarse en redes sociales, estas acciones cobran la fuerza necesaria para que se actúe y haya un compromiso de parte de la autoridad.

Como muchos integrantes de la comunidad ciclista de la ciudad, esperan la presentación del Plan de la Red de Ciclovías que se viene preparando desde hace meses en la administración municipal capitalina. Así como un plan de ciclovías emergentes que consideran necesario para la movilidad en la actual pandemia por el COVID-19. Para promover alternativas de transporte que eviten posibles contagios.

EL DATO

La Unión de Asociación de Ciclistas de Querétaro (UCIQ) celebra este lunes el foro ‘Ciclovías emergentes en Querétaro: ¿sueño posible?’ a las 18:00 horas a través de Youtube Live. Ahí se prevé la presentación pública del proyecto de movilidad emergente en el marco del COVID-19 por parte de la Secretaría de Movilidad. También la celebración de un panel ciudadano para el análisis del tema.

