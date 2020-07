Los privilegios de la movilidad: comodidad para unos, riesgo para otros

Urbanistas realizan recorrido en Avenida de La Luz y Prolongación Bernardo Quintana a petición ciudadana para analizar la movilidad

Gonzalo Flores

Una mujer corre para cruzar Avenida de la Luz. Imprime velocidad a su andar, porque los vehículos no detienen su marcha y por la cantidad que circulan, espera hasta que puede cruzar entre el espacio que dejan dos autos entre sí.

Ella lleva en sus manos algunos productos alimenticios que recién compró. Los adquirió en una de las tiendas de autoservicio que se ubican en la entrada de la colonia La Loma IX.

Un poco más adelante de donde cruzó la calle la mujer, una decena de personas esperan el autobús de transporte público. Aunque no existe parada ni señalamiento alguno. Están afuera de la tienda de autoservicio. La banqueta es insuficiente tanto para los que esperan como para los que ahí caminan.

También es una zona donde en menos de una hora, han circulado decenas de personas que han optado por la bicicleta para trasladarse. Los vehículos no disminuyan su velocidad al circular y pasan junto a ellos sin alguna consideración.

Es una zona donde, como en muchas otras de la ciudad de Querétaro, los privilegios de la movilidad pertenecen a los automóviles.

Calles anchas, retornos muy cercanos y sin topes ni reductores de velocidad. Exactamente en el cruce de Avenida de la Luz con Prolongación Bernardo Quintana, son más de 10 opciones las que el automovilista tiene para dar vuelta.

El peatón y los ciclistas, sin embargo, deben ‘torear’ a los autos para poder cruzar de una esquina a otra. En ningún momento la circulación de autos se detiene a pesar de la sincronía de la semaforización.

Un joven con discapacidad es un buen ejemplo. Lleva bastón y su caminar no es tan rápido como otros peatones. Pasa atrás de un auto. Espera a que pasen dos por enfrente de él. Avanza al camellón y ahí vuelve a esperar a que pasen más autos que vienen de la otra avenida. Tarda unos minutos, pero logra cruzar. Mas por su pericia si no por la consideración o atención de los automovilistas que no ceden el paso.

PETICIÓN CIUDADANA SOBRE MOVILIDAD

Carmen Balderas, mujer ciclista y vecina de la colonia Colinas del Poniente, fue la que envió el caso de este punto de la ciudad, a manera de denuncia, a los integrantes del Consejo Temático Municipal de Urbanismo y Movilidad para su análisis. También nos comenta que lo ha expuesto ante autoridades, pero no se ha presentado todavía la respuesta.

Pero Carmen no pierde la esperanza de que el entorno mejore. Confía en que la aplicación de los principios del urbanismo, de la pirámide de movilidad y la empatía de automovilistas y autoridades, sea la solución.

Es sábado por la mañana. La circulación de autos es considerable, aunque no tanto como en un día entre semana.

El punto de encuentro es una tienda de autoservicio sobre Prolongación Bernardo Quintana. Justo enfrente de una parada de transporte público y del camellón donde a esa hora ya hay más de 30 personas ejercitándose, corriendo y trotando. Del lado de la tienda es la colonia Colinas del Poniente, mientras que enfrente, después de cruzar el camellón, es la colonia Geoplazas.

Ahí está una de las primeras problemáticas que señala Carmen.

Es un lugar donde hace falta un paso peatonal o un semáforo, pues normalmente es una zona donde los automóviles circulan a exceso de velocidad por lo que no hay forma de que las personas que crucen tanto al camellón como al supermercado».

También se requiere algún reductor de velocidad o un semáforo, pues la calle se convierte en una pendiente de alrededor de dos kilómetros o kilómetro y medio, aproximadamente, donde los automovilistas aceleran entre la inercia de la misma pendiente y las constantes prisas detrás del volante.

Carmen asegura que es un punto de alta siniestralidad. Con choques automovilísticos constantes y riesgo latente para familias, niños, estudiantes, adultos mayores que deben cruzar esta zona por distintos motivos.

El pasado 5 de julio, por ejemplo, se presentó un incidente ahí precisamente, en el cruce del camino a San Pedro Mártir y Prolongación Bernardo Quintana, con saldo de dos personas lesionadas. Calcula que en los últimos meses son alrededor de 10 fallecimientos en la zona por la velocidad de los automovilistas.

EL EJERCICIO DE ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD

Al lugar llegaron cuatro integrantes del Consejo Temático Municipal de Urbanismo y Movilidad para el análisis. Llevan elementos adicionales para hacer el recorrido: dos bicicletas y una silla de ruedas.

Carmen pone al tanto a los urbanistas. Afirmó que ya son varias ocasiones las que ha solicitado la intervención de la Secretaría de Movilidad, pero todavía sin resultados.

Asiste el coordinador propietario del Consejo, Leonardo Rabling Torres y los consejeros Rocío Pérez, Raúl Lorea y Juan Carlos Bravo. Este último también integrante de Saca la Bici y la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ).

Caminan rumbo a Avenida de la Luz, sobre una banqueta en muy malas condiciones, algo que además se conjuga con el peligro de las rampas de entrada a una estación de gasolina.

Hay gran cantidad de hoyos en la banqueta. El arquitecto Rabling, con su bicicleta avanza, pero la silla de ruedas que lleva Rocío se desplaza con mayor dificultad.

Al llegar a la esquina se encuentran con más obstáculos. Dos estructuras de energía eléctrica, pero con bases mal colocadas. La silla de ruedas pasó con mucho trabajo.

Entre las reflexiones, Leonardo Rabling comenta que no existe interés por las personas.

Empresas como la CFE aplican sus propios criterios para la colocación de estructuras. El Municipio también, pero nunca reparan en el impacto que tendrán para con los ciudadanos y nunca son criterios homologados».

Dan vuelta sobre Avenida de la Luz. Ahí es donde una mujer espera a que disminuya la cantidad de autos para poder cruzar después de hacer sus compras. Sin embargo, debe correr entre dos autos para poder llegar al camellón y seguir su marcha.

Más adelante, Carmen explica que ya ha solicitado en varias ocasiones al Instituto Queretano del Transporte que se coloque una parada de transporte pues no existe como tal, pero sí se realiza el ascenso y descenso de pasajeros de rutas como la ‘X-110’. Es la entrada a la colonia La Loma IX.

Sorprende a los urbanistas la gran cantidad de personas que se mueven en bicicletas. Sorprende también la poca consideración de los autos al pasar a gran velocidad junto a los ciclistas.

La consejera Rocío toma la iniciativa para hacer el cruce de las avenidas con la silla de ruedas. Lo logra correctamente aunque hay una parte en donde el camellón no tiene rampa y debe circular por debajo de la banqueta, cuidándose de que no pase un automóvil. Ella utiliza regularmente la silla de ruedas en la ciudad para trasladar a uno de sus familiares.

Desde el camellón de Prolongación Bernardo Quintana, Juan Carlos capta en video el comportamiento de los cruces de automóviles y transporte, así como el transitar de las personas. Es cuando se observa al joven con discapacidad sin que ningún automovilista se detenga para ceder el paso.

Transcurren dos horas de análisis en el punto desde varias aristas. La constante es la falta de espacios para otro tipo de Movilidad que no sean los autos.

Rocío comenta que la problemática se expuso durante las mesas de consulta para analizar la Red de Ciclovías del Municipio de Querétaro. Tampoco surtió efecto la exposición.

Ahora el Consejo Temático Municipal de Urbanismo y Movilidad, que se reunirá virtualmente este lunes, trabajará propuestas que acompañen las denuncias de Carmen, en busca de beneficios para la zona. Lo complejo, es encontrar la voluntad política para poderlas llevar a cabo, algo que esperan, sea con el apoyo municipal.

Mientras, mujeres seguirán corriendo para cruzar las avenidas entre autos que no se detienen. Los ciclistas circularán junto a autos y camiones que no bajan la velocidad. Personas en sillas de ruedas deberán rodear y sortear obstáculos y los peatones, deberán caminar con más precaución pues su seguridad solo depende de ellos. Los ‘cochistas’ como les dice Carmen, seguirán sin reparar en lo que pasa afuera de sus cuatro puertas. Aunque es necesario recordar una cita del consejero Raúl: «todos en algún momento somos peatones».

MT