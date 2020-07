Renacimiento en Alcanfores. Entregan documentos de identidad

Carlos Uriegas

Hace 58 días que dejaron la calle, tenían que escapar de nuevo. Al hambre, al medio y a la soledad se sumaba un enemigo diminuto que crecía hasta convertirse en pandemia. Fue el 11 de mayo cuando el Albergue de Alcanfores se convirtió en su casa. El espacio que los cobijó, alimentó y renovó como personas.

El 7 de abril surgió la inquietud de proteger a personas en condiciones de calle. Aquellos que cuando el mensaje general era: “Quédate en casa” les sonaba hueco y vacío. Estos porque justo ellos no tenían ese espacio para resguardarse. Pero ayer les cambió la historia y la vida les brindó una esperanza renovada.

Una vez superada la necesidad básica de alimento. Contar con una casa de campaña en donde poder dormir una noche sin interrupciones y la posibilidad de tomar un baño diariamente, ayer 32 personas recibieron su CURP y acta de nacimiento. Documentos que les permiten recuperar su identidad para reintegrarse a la sociedad. Tal es el caso de “Cielo Abierto”, primer proyecto que se transformará en cooperativa para la elaboración de gelatinas artesanales y repostería.

Juanita Nicolás Doroteo desde los 13 años ha vivido en la calle como un ser invisible. Actualmente tiene 20 años y es madre de una bebé de dos meses, Génesis Estrella. La pequeña que da brillo a su joven madre e impulsa a empezar de nuevo. A renacer y cumplir su sueño de convertirse en policía.

“Desde los 13 años viví en la calle y consumía todas las drogas que destruían mi cuerpo. Cuando vives en la calle eres invisible y te sientes invisible. La gente que pasa junto a ti no te ve. Por eso no olvido la primera vez que voltearon a vernos y ayudarnos. Aquí nos ayudaron a darnos identidad, a tener nombre y sueños otra vez”, narraba Juanita al frente del estrado.

Juanita fue la encargada de representar a sus compañeros y en minuto y medio de discurso conmover a quienes somos testigos de que la vida puede dar nuevas oportunidades.

“Al ayudarme a salir de las drogas, no solo salvaron mi vida por segunda vez. Además salvaron la de mi hija Génesis de dos meses. Si no me hubieran dado la mano hoy no estaría aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de volver a nacer. De creer en nosotros. Quiero que mi hija sepa que aquí encontramos a una familia. Gracias a todos por lo que nos han apoyado”, finalizó Juanita con la voz entrecortada por el nudo en la garganta.