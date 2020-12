‘Los jóvenes son iguales a través del tiempo, sin nada que perder’: Poniatowska

Giovanna Cancino

Andrés Manuel López Obrador busca limpiar al país, por lo menos, esa lectura dio la escritora y activista Elena Poniatowska, al abordar el tema del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y del caso Odebrecht.

“Estamos viendo el caso de Emilio Lozoya; es una situación que no se había visto en México, porque hasta ahora los políticos, los hombres en el poder, se despachaban al país con la cuchara grande. Se quedaban con lo que se les daba la gana, ahora eso ya va a ser mucho más difícil porque corren el riesgo de ser perseguidos, de la denuncia y la cárcel. Yo creo que lo de tema Lozoya es una denuncia de corrupción para limpiar el país, así las vivo y así las leo”, sentenció Poniatowska.

En entrevista exclusiva con AM de Querétaro, previa al segundo Informe de Gobierno de AMLO, remarcó su empatía hacia el jefe del Ejecutivo y celebró su política de combate a la corrupción.

La multigalardonada escritora no dudó en remarcar la amistad que mantiene con el político tabasqueño desde hace 16 años.

“Apenas inició su campaña, lo acompañé en varias y muchas instancias políticas. Estuve cantidad de veces hablando en el Zócalo. Ahora él se ha propuesto lo más difícil que es, limpiar al país”, reiteró.

Sobre los jóvenes que dijo, le ha tocado ver en pie de lucha desde el 2000 a la fecha, aseguró que son igual de generosos a los de 1968. La generación marcada por el 2 de octubre.

“En general, yo creo que los jóvenes son siempre iguales a través del tiempo. No tienen nada que perder, en el sentido que, hay quienes aún no tienen familia o una morada propia, muchos viven con sus padres y no defienden intereses particulares. Por eso los jóvenes tienen esa capacidad de lanzarse y de ser heróicos”, comentó.