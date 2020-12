Calamaro va por sus mejores ‘Mil Horas’ con Sonora Dinamita

Después de 38 años de escribirle tema a novia de la juventud, rockero plasma su voz en versión tropical de ídolos de la cumbia. Prepara también tributo a Zoé

Julián Istilart

No recuerdo una canción que pueda presumir haberse vuelto un himno en dos géneros musicales distintos. ‘Mil Horas’, escrita por el músico Andrés Calamaro en 1983, es indispensable en cualquier celebración con música tropical en su versión con la Sonora Dinamita, y al mismo tiempo, un pilar del rock en español.

Debemos agradecer a esa universitaria argentina que dejó plantado y esperando más de “mil horas” al cantante rioplatense hace más de 38 años.

En exclusiva para periódico AM de Querétaro, Calamaro platicó sobre una nueva versión de ‘Mil Horas’, grabada con la Sonora Dinamita, y el video preparado para el tema, que iba a filmarse durante el festival Pa’l Norte, donde ambos coincidirían el 20 de marzo pasado. La pandemia obligó a improvisar, y Andrés recién grabó la semana pasada el video con la Sonora vía ‘streaming’.

Además, en estas fechas, el prolífico compositor está grabando un tema para el disco ‘Reversiones’, tributo a Zoé, con un tema producido por Emmanuel del Real, de Café Tacuba.

Julián Istilart: ¿Hay planes para reagendar la fecha que se pospuso en Querétaro?

Andrés Calamaro: Estábamos ilusionados -y con maletas- para toda una gira, incluyendo diez kilos de yerba para el mate criollo, tocamos en Vive Latino y volvimos como pudimos, mis compañeros y yo, cada uno a su casa. La gira, este año, se presentaba muy interesante y comprometida. No sabemos si, giras como la que suspendimos, van a recuperarse del todo, creo que hay que esperar un tiempo para ver como terminamos en este, y tantos otros, oficios.

J.I.: ¿Estás preparando alguna colaboración?

A.C.: Con La Sonora Dinamita grabamos una versión muy buena de ‘Mil Horas’, es francamente notable. Escucharme cantando ‘Mil Horas’ con semejante orquesta, y con una producción tan buena, es un verdadero honor. Con Meme Del Real estamos comprometidos a grabar una de las canciones de Zoé, espero estar a la altura del resto del disco y del repertorio, que es muy bueno y hay que cantarlo bien.

J.I.: Algunos dicen que saldremos fortalecidos de esta pandemia ¿Tú, que piensas?

A.C.: La pandemia nos recuerda que hay que estar preparados para morir, eso mucha gente ya lo sabe … No obstante lo cual, desconfío de las estadísticas. Tampoco soy una persona optimista.

J.I.: En 1996 Jarabe de Palo hace La Flaca y tú, Flaca. ¿Cómo fue la década de los 90s?

A.C.: Los noventa fueron los últimos años analógicos en todo sentido, no solamente eran máquinas en los estudios. Hace treinta años llegué a Madrid, era una época muy buena, extraordinaria. Todavía era posible tener una opinión por fuera de red multinacional y unitaria, las telecomunicaciones eran las justas y necesarias, no necesitábamos más y tampoco nos conformábamos con poco. Estoy obsoleto y me parece bien.

J.I.:¿Para qué sirve hoy en día a la juventud el rock?

A.C.: El rock murió en 1974 según Homero Simpson. Los Simpson anticiparon todo, empezando por Donald Trump, son el Nostradamus de esta época. Y comprarse un disco es un lujo, mucha gente se los compra para colgarlos de la pared y tienen razón porque son caros, lo mismo con los ‘ticket’ para un concierto. Prefiero matar al Rock en 1974 que matarlo con la MTV o matarlo ahora.

J.I.: ¿Eres de los que conserva camisetas de los conciertos míticos a los que fuiste?

A.C. No conservo casi nada, cada década -que pasa- me resta en bienes materiales y en sentimentales males, lo pierdo todo o casi todo, creo que es un destino, el destino del canto. El destino de nuestro continente, la poesía cruel …de los tangos.

J.I.: ¿Qué aporta la música en este momento tan complicado para la humanidad?

A.C.: La música y el humor pueden salvar a la humanidad.

J.I.: Más allá de ser tu profesión y darte algo de dinero, ¿Para qué más te sirve cantar?

A.C. Soy un cantor accidental, empecé tocando instrumentos. Disfruto como un principiante y sufro como un principiante. Me sirve cantar mejor la próxima vez.

