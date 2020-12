La música, imparable aún en tiempos de pandemia

En 17 temas, colaboran tanto leyendas como nuevos talentos, como el caso de Sir Elton John, Robert Smith (The Cure), Beck, St. Vincent, Peter Hook (Peter Hook and The Light, New Order y Joy Division), por mencionar algunos. Un trabajo de los más diversos de la banda hasta el momento y para muchos de sus fans, su mejor álbum hasta ahora.

’EL JEFE’ ESTÁ DE VUELTA

Bruce Springsteen también ha aprovechado la pandemia para estrenar nuevo álbum titulado ‘Letter to you’. Es el vigésimo álbum de estudio de ‘The Boss’ (‘El Jefe’) como normalmente se le conoce.

Son 12 temas en los que el músico estadounidense rememora momentos de su vida así como pérdidas de amigos a lo largo de estos años. Sorprende que nueve de las 12 canciones, las escribió en poco menos de diez días en su casa, así que considera que se trata de un trabajo catártico