Björn Sjögren, un viaje a través de la pintura

Apuntó al sur y llegó a México

A Björn Sjögren le gusta el calor, por lo que regresar a Suecia o subir a Canadá no era una opción, así que pensó en México, ya que además del calorcito del clima, se percató que muchos de sus amigos artistas se habían casado con mujeres mexicanas.

“Me gustó el clima más cálido. Luego reflexioné sobre cuántos de mis amigos artistas estaban casados con señoritas de México o de otros lugares al sur de la frontera. Entonces, me conecté a un sitio de citas mexicano”, algo que sin duda funcionó ya que tiempo después, su amiga Claudia se convirtió en su esposa.

“Claudia y yo estuvimos una semana en San Miguel de Allende, vi muchos americanos. No me iba a mudar de Estados Unidos a una colonia estadounidense en un país extranjero. Luego, un par de meses después, nos quedamos una semana en Querétaro y nos gustó. Pero no había galerías, por lo que regresé a San Antonio, Texas y luego, un par de meses después, volvimos a Querétaro. Me gustó estar aquí. El idioma era español, no inglés. Por supuesto un desafío, pero me gustan los desafíos. Ya sabía algunos idiomas, así que lo resolví y lo aprendí. Nos mudamos aquí en el verano de 2018 después de casarnos y ahora soy residente permanente”, comenta el pintor avecindado en Querétaro.