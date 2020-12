Celebrar Navidad durante la pandemia

Si no sabes muy bien cómo celebrar estas fechas, aquí te damos algunas opciones para festejar.

Primero que nada no pierdas de vista el objetivo del confinamiento: se trata de un sacrificio para protegernos y, sobre todo, proteger a los demás. La llegada de la Navidad no debe desvirtuar este objetivo superlativo. ¿Acaso la Navidad no es una época de dar amor y acaso el amor no se traduce en cuidar a los demás y cuidarnos?

La psicóloga Erin C. Westgate, de la Universidad de Florida, advierte al respecto: “Crear recordatorios sencillos, como una nota en el refrigerador o una meditación matutina, puede ayudarnos a mantener el panorama general a la vista: quedarnos en casa es un sacrificio que estamos haciendo activamente por el bien de los demás”.