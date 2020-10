10 curiosidades del Jardín Zenea para apreciarlo más, en tu próxima visita

Los jardines de Querétaro convierten en memorable el tiempo de visita que se pasa entre sus fuentes, esculturas y arquitectura. Conoce más del “Zenea”, en pleno Centro Histórico

MPH / FOTOS: Yarhim Jiménez.

El Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, tiene varios secretos dignos de transmitir de generación en generación. Disfruta tu próxima visita sabiendo un poco más, y comparte estos 10 datos curiosos.

1. En 1560 se terminó la construcción del Templo de San Francisco, fecha que puede considerarse como la de la formación de la plaza.

2. En el siglo XVIII se le conoció como Plaza del Recreo o Plaza de Abajo, anteriormente era Plaza de San Francisco. Tras la Revolución se llamó General Álvaro Obregón, pero en épocas recientes se le dio su nombre actual.

3. En 1660 se construyó en la Plaza de San Francisco una plaza de toros armada de madera, que funcionó durante 170 años. Ahí se celebraban los sucesos importantes.

4. Don Cayetano Rubio fundió en 1881, en su propia fábrica, El Hércules, la estatua de la diosa Hebes que hoy se encuentra al centro de la fuente actual que sustituyó a una dedicada al dios Neptuno. También existe el rumor de que la fuente fue fundida en Filadelfia, en Estados Unidos.

#GuíaDeCiudad 🌄 I Para comer y conversar al aire libre, es un buen motivo para visitar el Jardín de Cerveza Hércules, en Santiago de Querétaro.https://t.co/WLw3Jz4BMl — vsdmx (@vsdmx) October 4, 2020

5. La fuente del dios Neptuno se inauguró en 1768, y según se dice, era de bronce y fue utilizada en 1867, con todo el metal de la ciudad, para fabricar cañones durante el sitio de Querétaro. Otra historia cuenta que la escultura original era de cantera y que hoy se encuentra en el Jardín Santa Clara.

6. En 1861 los liberales derribaron a cañonazos parte de la barda y capillas del convento. Se destruyó un área que hoy abarca cuatro manzanas y media. Las autoridades terminaron por derribar los escombros, dejando el lugar abandonado por años.

7. En 1870 el gobernador Benito Santos Zenea le dio forma, trazo y el tamaño que tiene actualmente (antes era menos de la mitad).

8. En 1876 se sustituyeron las lámparas de aceite por farolas con petróleo, y en 1890 se cambiaron por alumbrado eléctrico.

9. Según la leyenda, en el Templo de San Francisco no se apareció un fantasma o un alma en pena, sino el mismo “diablo”. En el siglo XVIII, un ejemplar seminarista se enfrentó con el diablo en su pequeña celda, pues este le tentaba noche a noche a romper su voto de castidad con una mujer de la que se había enamorado. Al ver que no cedió, el diablo salió por un agujero de su habitación y lo llevó al infierno. Desde entonces, los gritos del seminarista se escuchan noche tras noche. El agujero permanece en el ex convento (hoy Museo Regional).

10. En diciembre se coloca un Nacimiento Monumental con esculturas de tamaño natural.