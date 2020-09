The Killers tocará esta noche en el nuevo estadio de los Raiders, de la NFL

La historia continúa en la National Football League, ahí nada se detiene y solo avanza. Esta noche, Raiders estrena estadio en Las Vegas este lunes por la noche en el partido contra Saints.

Los aficionados se perderán este “lunes por la noche” en persona pero podrán seguirlo por la televisión; es que nadie quiere perderse el escenario al que han bautizado como: “La Estrella de la Muerte”, por su parecido con una de las naves de Star Wars, y mucho menos nadie querrá perderse a la banda de The Killers tocar. La cita es a las 19:20 horas este lunes 21 de septiembre. #NOvsLV

El Allegiant Stadium será testigo de este “mini” espectáculo que han preparado para dar la bienvenida al Monday Night de la segunda semana de la temporada 2020·2021 de la NFL, rumbo al Super Bowl LV.

Fue el presidente de Las Vegas Raiders, Marc Badain, quien diera el anuncio de esta sorpresa musical, mediante un comunicado que Raiders Las Vegas difundió en su cuenta de Twitter:

Monday night just got better.@thekillers are welcoming us to town with a special halftime performance on @ESPN.

